Prantsusmaa hakkab trahvima firmasid, kes maksavad naistele vähem palka

Prantsusmaa plaan trahvida ettevõtteid, kus valitseb palgalõhe, on probleemi lahendamisel üsna uudne lähenemine, vahendab Wall Street Journal. Uus seadus kohustab 1. jaanuarist kõiki ettevõtteid deklareerima, kui palju maksavad nad palka naistele ja kui palju meestele.

Ettevõtted, kus riik selle tulemusel tuvastab palga ebavõrdsuse, peavad oma palgasüsteemid 3 aasta jooksul võrdsustama või seisavad nad silmitsi trahviga, mis võib küündida 1%-ni ettevõtte palgafondist. Selline palgapoliitika reguleerimine on ebatavaline isegi nendes riikides, kus on sooline palgalõhe eriliselt tähelepanu all.

Näiteks on viimase kümne aasta jooksul nii USA kui ka teised riigid võtnud vastu seadusi, mis on teinud naiste jaoks lihtsamaks kohtusse minna, kui nad avastavad, et saavad samal ametikohal olevatest meeskolleegidest vähem palka.

Suurbritannia võttis hiljuti vastu seaduse, mis sarnaselt Prantsusmaale kohustab ettevõtteid raporteerima meeste ja naiste palgaerinevusi. Islandil on seadus, mille kohaselt ettevõtted, kus on rohkem kui 25 töötajat, peab omama võrdse palga sertifikaati.

Prantsuse tööminister Muriel Pénicaud ütles, et nende poliitika eesmärk on, et ettevõtted, kes maksavad naistele vähem palka, jagaks võimaliku trahvisumma palgatasemete võrdsustamiseks nendele naistele. Riikliku statistika kohaselt saavad naised Prantsusmaal meestest 9% vähem palka.