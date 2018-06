Prantsusmaa keeldub kaubandusläbirääkimistest USA-ga, kuni karistustollid jõus on

Prantsusmaa keeldub kaubandusläbirääkimistest USA-ga, kuni on jõus karistavad terase- ja alumiiniumitollid, teatas rahandusminister Bruno Le Maire eile.

„Me keeldume läbi rääkimast surve all,” ütles Le Maire teel G7 kohtumisele Kanadasse, vahendab AFP. „Tollidega löödud saamine ei aita meil avada uksi mingitele läbirääkimistele.”

USA teatas, et metallitollid kehtestatakse Euroopa Liidule, Kanadale ja Mehhikole alates möödunud südaööst kohaliku aja järgi.

„Me usume kindlalt, et täna Ameerika administratsiooni vastu võetud otsus on tõesti vastuvõetamatu. See on õigustuseta, õigustamatu ja sellel on ohtlikud tagajärjed ülemaailmsele kasvule,” ütles Le Maire.