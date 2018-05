Prantsusmaa rahandusminister: kas me oleme USA vasallid või kaitseme oma majandushuve ja jätkame äri Iraaniga?

Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire ütles, et Euroopa riigid peaksid USA presidendi Donald Trumpi administratsioonile Iraani tuumakokkuleppe asjus otsustavamalt vastu astuma, mitte käituma nagu USA vasallid.

Le Maire ütles täna raadiojaamale Europe-1, et Euroopa ei tohiks leppida sellega, et USA on maailma majanduspolitseinik. Le Maire tahab, et Euroopa ettevõtted saaksid Iraaniga kauplemist jätkata hoolimata Trumpi otsusest Iraanile taas sanktsioonid kehtestada, vahendab Associated Press.

Le Maire tegi ettepaneku luua Euroopa organ, millel oleksid samasugused volitused nagu USA justiitsministeeriumil välisriikide ettevõtete karistamiseks nende kaubandustegevuse eest.

USA sanktsioonide tagajärjel peavad ettevõtted üle kogu maailma lõpetama äri Iraaniga või nad riskivad USA trahvide või muude karistustega. Sanktsioonid ei keela Iraaniga äri tegemist mitte ainult USA ettevõtetele, vaid kahjustavad ka välisriikide ettevõtteid, keelates neil kasutada USA panku, kui nad ei katkesta sidemeid Iraaniga.

„Kas me tahame olla vasallid, kes kuuletuvad Ühendriikide langetatud otsustele rippudes nende pükste küljes?” küsis Le Maire. „Või tahame me öelda, et meil on oma majandushuvid, me arvame, et jätkame äri tegemist Iraaniga?”