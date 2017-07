Prantsusmaa rikkurite maksukärped võivad tulla juba uuest aastast

Prantsusmaa kaalub ettevõtjate ja investorite meelitamiseks rikaste maksukärbete rakendamist juba järgmisest aastast, rääkis Prantsusmaa peaminister Edouard Philippe.

Peaminister Edouard Philippe ütles briti majanduslehele Financial Times, et valitsus tahab kaotada rikaste maksu investeeringutelt ning maksustada dividendid ja muud investeerimistulud 30% maksuga.

„Arutame, kas rakendad need rikaste maksu reformid korraga 2019. aastal või rakendada need varem või näiteks ka kahes osas,“ rääkis Philippe, kelle sõnul on arutelud seotud eelarvepuudujäägi nõutud tasemele langetamise ning rahvusvaheliste kohustuste täitmisega.

Majandusleht kirjutab, et Philippe peab balansseerima majanduskasvu turgutamise soovi ning Brüsseli eelarvereeglite täitmise vahel. Viimast on tarvis Prantsusmaa usaldusväärsuse taastamiseks.

Samuti tahab Prantsusmaa end näidata investorisõbralikuna, et meelitada Brexiti tõttu Suurbritannia asemel teisi alternatiive kaaluvaid investoreid.