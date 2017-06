Prantsusmaa suurima panga kinnisvaraüksus langes küberrünnaku alla

Prantsusmaa suurima panga BNP Paribasi kinnisvaraüksus on langenud väljapressiva küberrünnaku ohviks, teatas pank.

See on seni suurim finantsinstitutsioon, mida küberrünnak Petja on tabanud, kirjutab Reuters.

BNP Paribasi kinnisvaraüksuse mõnede töötajate arvutid olid eile blokeeritud küberrünnaku tõttu, ütles panga pressiesindaja.

„Võtsime kiiresti kastutusele vajalikud meetmed piiramaks rünnaku mõju,“ ütles ta Reutersile.

Kinnisvaraüksus tegutseb peamiselt Euroopas – 16 riigis. 24 miljardi eurose varade mahuga üksuses on 3472 töötajat.

Kuigi üleilmselt on paljud rünnaku alla sattunud firmad seotud Ukrainaga, ei paista see nii olevat BNP Paribasi osas, kellel küll kuulub Ukrainas ka pank UkrSibbank.

Prantsuse firmadest on lisaks St Gobainile sattunud Ukrainas rünnaku alla ka poekett Auchan. Viimane teatas, et teisipäeval tabas rünnak neil Ukrainas kasutusel olevaid makseterminaale, kuid see intsident on nüüdseks läbi.