Prantsusmaa tahab osta Eesti sõjaroboteid nii kiiresti kui võimalik

Olulise aspektina rõhutab kindral ka vajadust masinaid kiiresti soetada, et mitte jääda teiste armeede tehnika arengust maha, nagu juhtus prantsuse armee ja droonidega: „Venelased võtsid Süürias Daeshi vastu kasutusele lahingrobotid, mis üllatas kõiki, eelkõige ameeriklasi,“ ütles Beaudouin kuulsate tapjarobotite kohta. Sellest ajast alates on USA väed tehnoloogiat arendanud viisil, et aastaks 2021 saaks robotid nende vägedesse integreerida. Ometi rõhutab kindral, et tapjaroboteid Prantsusmaa sõjavägi kasutusele võtta ei plaani.

Kindral Beaudouini hinnangul toob robotite hanke pikk teostamine kaasa liiga palju piiranguid. Seejuures on isegi operatiivsete hädaolukordade korral (Urgent Operational Requirement – UOR), mil sõdurid hädasti tehnikat vajavad, selle hankimise protseduur liiga aeglane. Kindrali sõnul kulub sageli kaks kuni kolm aastat, kuni vajalik varustus suudetakse tagada.

„Hädaolukordade puhul on oluline kasutada kõiki riigihangete seadusega tagatud võimalusi, mis teatud juhtudel võimaldab autoriseerida UOR-i. Sellise lähenemisviisi muutusega soovime edendada seadmete hankimise programma: liikuda reaktiivsest kohanemisloogikast proaktiivse ennetamiseni,“ selgitas ta.

Ärilehele antud kommentaaris arvas Väärsi, et paindlikumad lahendused pikkade riigihangete asemel on mõistlikumad just uute tehnoloogiate testprogrammide rakendamisel, sest seitse aastat kestva riigihanke lõpuks võib tehnoloogia olla juba vananenud. Ometi rõhutas ta, et Prantsuse riigiga täna neil tehingut veel pole, ehkki töö käib, et selleni jõuda, kutsudes kindrali avaldust igal juhul Milremile suureks komplimendiks.



Lisaks sellele allkirjastas Milrem Robotics Euroopa suurmal kaitsetehnikamessil koostööleppe Prantsusmaa suurima kaitsetööstusega Nexter. Milrem Roboticsi juht Kuldar Väärsi sõnas: "Milrem Roboticsi jaoks on koostöö Nexteriga väga tähtis areng. See on hea näide ülepiirilisest koostööst Euroopas, mille käigus pannakse kokku kahe ettevõtte tugevused ning luuakse erakordseid lahingusüsteeme.“



Ärilehele täpsustas Väärsi veel, et tänases poliitilises kliimas on paratamatu, et nii Euroopa riikide kui ka ettevõtete tasemel peab kaitsevõime ning eriti tehnoloogiate arendamisel tegema senisest rohkem koostööd, kus tema näeb Eestil potentsiaali võtta riikidevahelise koostöö tugevdamises juhtroll. Väärsi lisab, et Kaitseministeeriumit ning Kaitseväge tuleb kiita nende panuse eest just praktilise koostöö edendamise eest nii toodete testimisel, arendamisel kui ka uste avamisel partnerite juurde.