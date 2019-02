Prantsusmaa uus seadus ei luba populaarsete brändide tooteid soodushinnaga müüa

Seaduse kohaselt ei tohi selliseid tooteid müüa enam soodushinnaga. Poe kasumimarginaal peab olema vähemalt 10%, kirjutab BBC.

Paljude poodide omatoodete hinnad eeldatavasti selle tulemusel langevad. Valitsuse eesmärk on aidata väiksemaid ettevõtteid, mis neid tooteid tavaliselt valmistavad.

Uus seadus puudutab peamiselt supermarketeid ja hüpermarketeid, mis müüvad klientide meelitamiseks populaarsete brändide tooteid peaaegu sama hinnaga, millega sisse ostavad. Kasum sõltub seega suurtest müüginumbritest. Väikesed poed ei suuda aga nende hindadega konkureerida.

Prantsusmaa valitsus loodab, et kui kõrgemate hindade tõttu hulgimüüjate sissetulek suureneb teatud toodete pealt, siis maksavad nad omakorda rohkem toidu- ja joogitootjatele. Põllumajandusministri Didier Guillaume sõnul on eesmärk muuta seda, kuidas supermarketid raha teenivad. „Mida ma palun supermarketitelt on leida viis, kuidas jagada asju paremini, eesmärk on, et põllumajandustooteid müüdaks õiglase hinnaga," ütles Guillaume.

Supermarketikett Carrefour plaanib 25 000-st toidu- ja joogikaubast tõsta umbes tuhande hinda 5% võrra.

Anonüümseks jääda soovinud jaemüüja ütles, et näiteks Nutella hind tõuseb 8,4% ja Coca-Cola 5%.