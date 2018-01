Prantsusmaad on tabanud beebisid mürgitanud piimapulbri skandaal. Sekkus ka president Macron

Prantsusmaad on raputamas skandaal, millesse on sekkunud ka president Emmanuel Macron. Ta käskis ministritel kohtuda jaekettide esindajatega, et uurida, miks need ei suutnud piisavalt kiiresti lettidelt eemaldada piimatöötleja Lactalis SA salmonellat sisaldavaid beebitoite, kirjutab Bloomberg.

„Kui on vaja määrata karistusi, siis need ka tulevad," ütles Macron pressikonverentsil Roomas.

Mürgistuse on saanud vähemalt 35 imikut, kui nad tarbisid pulbrisegu, mida toodab Lõuna-Prantsusmaal tehast omav Lactalis. Prantsuse valitsus käskis ettevõtte tooted lettidelt võtta 8. jaanuaril. Skandaal kogub aga tuure ning peamine viha keskpunkt on Lactalis. Neid on tabanud nii riiklik uurimine kui tõenäoliselt ka eraisikute kohtuasjad.

Rahandusminister Bruno Le Maire'i sõnul on tegemist väga tõsise juhtumiga ja esinenud on käitumist, mis on vastuvõetamatu ning karistusi tuleb määrata. „Valitsus pidi sekkuma ettevõtte tegevusse, mis oli kontrolli alt väljas. Neil on toodete kvaliteedi ja turvalisuse üle ainuvastutus."

Lactalis on andnud teada, et teeb kõik, et asi saaks põhjalikult uuritud ja et taastada oma klientide usk.

„Ma olen ettevõttes olnud 28 aastat ja ma ei ole kunagi midagi sellist üle elanud," ütles Lactalise kõneisik Michel Nalet telepressikonverentsil. „Me teeme kõik, et jõuda asja tuumani. Et liikuda edasi. Et tehas taas käima panna ja inimeste usaldus taastada."

Jaeketid on samuti jäänud surve alla, et nad piisavalt kiirelt ei tegutsenud. Carrefouri kett ütles, et nad müüsid 434 toodet, mida nad ei oleks tohtinud müüa. Casino teatas, et on müünud 352 sellist toodet. Teised jaeketid on samuti teatanud, et on neid müünud.

„Seda ei võeta piisavalt tõsiselt," ütles tarbijateorganisatsiooni CLCV president Jean-Yves Mano. Jaeketid peavad tema sõnul võtma vastutuse.

Tagasikutsutud tootebrändid olid Picot, Milumel Bio ja Pepti-Junior.

Carrefour on eemaldanud lettidelt kõik sellest tehasest tulnud tooted. Carrefouri ja Casino aktsiahinnad kukkusid kolinal.