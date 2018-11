Praxis: maksuettepanekutes tuleb selgeks teha probleem, mida lahendada

Meie kõige suurem probleem on poliitikute seksikad lubadused, mille puhul jääb meie ülesandeks otsida lahendusele sobivat probleemi, tõdes rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov. Tema öeldu iseloomustab ilmekalt riigikogu valimiste eelset olukorda. Erakonnad käivad riburada välja uusi maksuettepanekuid, üksikuid meetmeid, mis kõlavad küll uhkelt, aga mille puhul ei selgu, missugust probleemi nendega lahendada üritatakse. Seega koostaski mõttekoda Praxis maksupoliitikat ja -struktuuri hõlmava mõttepaberi, et avalik arutelu oleks sisukas ja vaataks tulevikku. Dokumendis märgitakse, et maksusüsteemi ettepanekuid tehes tuleks üksikute meetmete asemel keskenduda eesmärkide ja probleemide selgele sõnastamisele ja süsteemse tervikpildi kujundamisele. Mingi ettepaneku või valimislubadusega lagedale tulles peaks autor suutma selgelt välja öelda, mis probleemi ta lahendada tahab. Alles siis saab meetme mõju üle arutleda, muid võimalikke variante välja pakkuda ja otsustada, mis oleks parim lahendus.