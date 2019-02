Premia jäätisetööstuse eksjuhid ei saa lahti jäätiselembusest

Osalus osteti ühise investeerimisühingu Skyr OÜ kaudu.

„Selline lugu, et Katre, Silver ja Erik on nüüdsest La Muu osanikud ning nõukogu liikmed. Ambitsioonikuse puudumise üle pole me kunagi kurtnud, aga koos uute osanikega on meil nüüd ka kogemust ja teadmist, kuidas suureks kasvada. Soovime La Muud laiendada ja arendada nii Eestis kui ka Põhjamaades. La Muu visioon on kasvada lähima 3-5 aasta jooksul Põhjamaade suurimaks ökojäätiseks ning meie uute nõukogu liikmete kogemus jäätisevallast ning meie sihtturgudelt on selle plaani elluviimisel vägagi vajalik. Oleme väga põnevil, mis saama hakkab!“ sõnas La Muu asutaja ja tegevjuht Rasmus Rask.

„La Muu sündi jälgisime me väga tähelepanelikult ja üsna suure kadedusega veel siis, kui ise Premiat juhtisime ning vaieldamatult oli tegemist ääretult vahva ning sümpaatse kaubamärgiga, mis vahepealsetel aastatel on teinud läbi suure arengu ning leidnud kindla koha Eesti jäätisesõprade südametes. Otsus liituda La Muuga sündis üsna lihtsalt, sest näeme sel brändil ja ökojäätistel suurt potentsiaali ka Eestist väljaspool ning võimalus aidata sellisele arengule kaasa lihtsalt vaimustas,“ sõnas igapäevaselt Tere ja Farmi piimatööstuseid juhtiv Katre Kõvask. „La Muu arengut jääb vedama ikka Rasmus, meie jätkame oma igapäevatööd Maag Grupi ettevõtetes ning La Muus on meie roll nõustada ja aidata ettevõtte arengule kaasa nõukogu liikmetena,“ lisa ta.