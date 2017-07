Premia kahekordistas kasumi

Jäätisetootja Premia Tallinna Külmhoone AS-i kasum kasvas mullu 1,6 miljonilt 3,2 miljonini.

Premia juhatuse esimehe Aivar Ausi sõnul on kasumi kahekordistumise taga ennekõike ülimalt head müügitulemused Eestis ning Food Union grupist sündiv sünergia.

„Kasvatasime Eesti turul jäätisemüüki 14,6%, mis aitas meil teenida vaatamata toormehinna märkimisväärsele tõusule igati eeskujuliku 48,3 miljoni euro suuruse käibe. Palju aitas kasumi hüppelisele kasvule kaasa ka asjaolu, et oleme suutnud tänu rahvusvahelisse gruppi kuulumisele oma tootmist ja tarneid märkimisväärselt efektiivistada,“ rääkis Aus.

Lisaks 2016. aasta kevad-suvistele jäätisehittidele – Padjaklubi jäätisele, Ice Age’ile ja Eriti Rammuse uudistoodetele – aitas edukale aastale punkti panna uute Premia perejäätiste turulejõudmine. Aivar Aus on optimistlik ka käesoleva aasta suhtes.

„AC Nielseni andmetel ületas Premia turuosa tänavu kevadel esmakordselt pärast mitut aastat 40% künnise, jõudes mais 41,2% tasemele,“ sõnas Aus.

Tema sõnul on Premia turuosa kasv suur saavutus ka seetõttu, et 2017. aasta esimene poolaasta on võrreldes mullusega olnud oluliselt külmem ning Nielseni statistika kohaselt on jäätiseturg tervikuna võrreldes möödunud aasta aprilli ja maiga kolm protsendipunkti kahanenud.

Premia Tallinna Külmhoone AS kuulub alates 2014. aastast rahvusvahelisel kapitalil põhinevasse Food Union gruppi.