Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur: ühistud muudavad Eesti suureks

Me peame hakkama üksteist rohkem usaldama ja harjutama koos tegutsemist, üksnes nii suudame olla jätkuvalt konkurentsivõimelised, kirjutab presidendi majandusnõunik Heido Vitsur ajalehes Äripäev.

Eesti on kogu iseseisvusaja olnud majanduslikult edukas. Paraku on just see asjaolu võimaldanud meil liiga vähe tähelepanu pöörata kahele olulisele nõrkusele oma majanduses, vaatamata sellele, et need on riikide konkurentsivõime uuringutest aastaid selgelt välja paistnud.

Üheks neist on meie väiksus, mida me otseselt muuta ei saa, kuid millega siiski arvestada saame ja peame.

Teiseks tähelepanuta jäänud nõrkuseks on meie majanduse väike komplektsus, sealhulgas toimivate klastrite puudumine, ettevõtjate vahelise koostöö vähesus, mistõttu meil jääb saamata neist tulenev sünergia.

Allikas: Äripäev