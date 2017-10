Presidendi poeg püüdis 80 000 dollarilise palgaga osta saja miljoni eurost eluaset

Prantsusmaal mõisteti Pariisi kohtus süüdi Ekvatoraal-Guinea presidendi poeg, kes kasutas kahtlast raha luksuslikuks eluks, kirjutab Bloomberg.

Ta püüdis osta Pariisis Champs-Elysees lähedal saja miljoni eurost eluaset. Tema autopargis on esindatud Bugatti Veyron, Rolls-Royce Phantom ja Maserati.

Teodoro Nguema Obiang Mangue, kes on Aafrika riigi asepresident, ei sattunud vanglasse. Selle asemel konfiskeeritakse varad, ta peab maksma 30 miljoni eurose trahvi ja sai kolme aastase tingimisi vangistuse.

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 48-aastane poeg Nguema Obiang on ka USA ja Šveitsi võimude uurimise all.

USAs süüdistatakse teda ametipositsiooni kuritarvitamises, et koguda musta raha, millega ta ostis Californias Malibus 30 miljoni dollarilise häärberi, Gulfstreami lennuki, Ferrari ja Michael Jacksoni mälestusesemeid.

Loe veel

Prantsusmaal kulutas Nguema Obiang kümneid miljoneid Pariisis Avenue Fochi ostuks ja sisustamiseks ajal kui tema töötasu oli vaid 80 000 dollarit aastas. Ta kulutas kümneid miljoneid eurosid ehete ostmiseks ja tema autopargi väärtus ulatub kuue miljoni euroni.

2009. aasta veebruaris kulutas Nguema Obiangi 18 miljonit eurot kunstioksjonil.

Kohtunik Benedicte de Perthuis ütles, et kohtuotsus peaks olema hoiatus kõigile, kes tegelevad rahapesuga. Ta kritiseeris teravalt ka suurpanka Societe Generale’i ja Prantsusmaa keskpanka.

Societe Geenrale’i Ekvatoriaal-Guinea kontor kandis raha Nguema Obiangi kontodelt Euroopasse. Prantsusmaa keskpank on aga süüdi selles, et nende vahendusel kanti raha üle, mida kasutati varade ostuks.

Nguema Obiangi kaitsja ütles, et tema klient sai 2012. aastal diplomaatilise puutumatuse, kui Prantsuamaa võimud olid just andnud välja tema rahvusvahelise vahistamiskorralduse. Teine kaitsja Thierry Marembert ütles, et ta arutab kliendiga, kas kaevata selline jabur kohtuotsus edasi.

Obiangi saavutas USA justiitsiministeeriumiga 2014. aastal kokkuleppe. Šveitsis on uurimine alles algjärgus.

„Me ei anna kohtupidamist Ekvatoriaal-Guinea kätte,” ütles kohtunik. „Rahapesu toimus Prantsusmaal.” Kohtuniku sõnul ulatus rahapesu umbes 150 miljoni euroni.