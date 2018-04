Presidendiks saamine on Trumpi äriimpeeriumile oma jälje jätnud. Mõnes osariigis läheb äri nüüd väga hästi, teistes aga käib alla

Seevastu ei ole sama edukas Trump Tower Chicagos, mis sipleb tõsistes raskustes. Paistab, et ärimehe presidendikampaania on nii mõnedki koduostjad välja vihastanud ning nõudlus hotelli tüüpi korteritele ei ole enam sama suur kui varem. Hoone esimese korruse kaubanduspind seisab juba aastaid tühjana.

Golfiklubid

Ettevõtte portfooliost leiab käputäie golfiklubisid, mille koguväärtus ulatub 466 miljoni euroni. Kolm neist asuvad osariikides, kus Trump võttis valimistel võidu ning see peegeldub selgelt külastatavuse arvus. Võrreldes valimisteeelse ajaga on külastatavus kasvanud 5% võrra. Seevastu piirkondades, kus Trump kaotas demokraat Hillary Clintonile, kukkus tema golfiväljakute külastatavus umbes 4%.

Mar-a-Lago golfiklubi lõikas presidendi võidu eest loorbereid. Nimelt tõstis klubi liikmemaksu 83 000 eurolt 166 000 euroni, kaotamata selle juures äritegevuses. Vastupidi, 2016. aastal kasvas klubi sissetulek tervelt 25%.

Paistab, et see pole kuigi jätkusuutlik trend. Mitmed heategevuslikud organisatsioonid on loobunud oma ürituste läbiviimisest Mar-a-Lagos Trumpi vastuoluliste väljaütlemiste tõttu, mis puudutasid Charlottesvillesi rassistlikku protesti.

Trumpil on kaks golfiväljakut Šotimaal maalilise Aberdeeni rannikul ja üks Iirimaal, koguväärtusega 41 miljonit eurot. Šotimaal asuv ikooniline Turnberry golfiklubi, kus Trump peatus, külastades Brexiti referendumi, ei kiitle viimase aja majandustulemustega. Võrreldes 2016. aastaga on käive langenud 16% võrra. Sama tendentsi on märgata ka Aberdeeni klubis, kus käive on langenud 12% võrra, võrreldes aasta varasema ajaga.

Trump kui bränd vabalanguses

Presidentuur ei ole Trumpi brändi hoidmisele ja kasvatamisele kuigi palju kaasa aidanud. Eriti piirkondades, kus valimisvõitu ei tulnud. Mitmed hotellid New Yorgis ja Torontos on Trumpi nime jube eemaldanud. Selles valguses on sündinud kaks uut brändikontseptsiooni: Scion ja American Idea.

Scioni nime kandvad hotellid on rahakotisõbralikud ning suunatud pigem nooremapoolsele auditooriumile. American Idea peaks kõnetama patriootlike ameeriklasi igas vanuses. Eelmisel aastal teatas The Trump Organization, et Scioni brändi kasutamiseks on sõlmitud juba mitmeid lepinguid, kuid siiani pole see väide vett pidanud. Teadaolevalt on Scioniga sõlminud lepingu ainult üks hotell Mississippis ning kolm potentsiaalset American Idea asukohta on alles läbirääkimiste faasis. Kuuldavasti avatakse hotellid selle aasta sügisel.

Demokraatlik New York ei ole samuti Trumpi brändist vaimustunud. Mitte kaua aega tagasi oli Trump SoHo omaette vaatamisväärsus. Üksteise järel saabusid uhked limusiinid Hollywoodi staaridega ning turistid klõpsutasid selfisid. Eksklusiivses hotellis algasid toahinnad 580 eurost. Esimesel korrusel laius populaarne restoran Koi, mis oli kuumim ajaveetmise koht linnas. Need ajad aga paistavad ümber olevat, kuna Trumpi nimi ei sobitu enam kuidagi Manhattani mentaliteediga.