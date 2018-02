Presidendilt ordeni saav ettevõtja on kordades vilkam aktivist kui Hunt Kriimsilm. Millega teenis ta esimese miljoni?

Presidendilt saab sel aastal Valgetähe IV klassi ordeni pikaaegne Salvesti omanik Veljo Ipits. Elu aeg Tartus elanud ja tegutsenud Ipits on õppinud Tartu Ülikoolis majandusteadust ning hiljem töötanud samas asutuses vanemteaduri ja õppejõuna. Tema kuulsaim "töö" on Salvest.

Ettevõtjana on Ipits tegev 1988. aastast ja seda nii kaubanduses, mööblitööstuses kui kinnisvaraäris. Ta on AS Salvest ainuomanik ning Eesti Toiduainetööstuste Liidu volikogu esimees. Lisaks on ta kaubanduskeskus Eeden enamusosanik.

Ipits on ka Tartu linnavolikogu pikaaegne liige. Ta kuulub reformierakonda. Ta on AS Tartu Veevärk, SA Tartu Sport, SA Tartu Muusikafestival nõukogu esimees ning SA Tartu Teaduspark nõukogu liige.

Salvesti 2016. aasta müügitulu oli veidi üle 15 miljoni euro, puhaskasum ligi 1,3 miljonit eurot.

2016. aastal Ärilehele antud intervjuus ütles Ipits järgmist:

Veljo Ipits, olete Salvesti ja Tartus asuva Eedeni kaubanduskeskuse enamusosanik ning üks paari Tartu kesklinna kinnistu omanikke. Milline neist on teie pensionisammas?

Pensionisammas on kindlasti ärikinnisvara ehk Soola ja Kaluri tänaval asuvad kinnistud. Seal olen võrdne äripartner Aare Kääraga. Soola tänava kinnistul asub Tartu hotell, millele tehakse juurdeehitust ja mille peaaegu kogu pind on välja renditud. Kaluri tänaval asub ärihoone, mis on välja renditud. Mõlemad on hea asukohaga hooned. Hotelliga opereerib hotelliettevõte, meie oleme kinnistu omanikud. Ajal kui Rein Kilgil oli raske, ostsime Tartu hotelli hoone temalt ära. Praegu olen toonase tehinguga väga rahul.

Vaatasin äriregistrist, et teil kui Tartu staažikal reformierakondlasel ja linnavolikogu liikmel, rahanduskomisjoni esimehel on hulk ühiskondlikke ameteid. Teie hea tuttav Neinar Seli tahtis kunagi ministriks saada. Kas teid pole suur poliitika tõmmanud? Kuidas kõlaks tiitel minister Ipits?

Ühel hetkel lugesin kokku, et mul on 22 eri ametit. Suurde poliitikasse mind tõesti ei tõmba ja ministriks ma ka saada ei taha. Ma tahan vabadust. Mõelge, olen täna siin, aga õhtul tuleb mõte, et sõidaks homme Rooma! Kui oleksin ministrina ametis, siis ei sõidaks. Vabadus oma aega ise korraldada on kõige suurem väärtus.

Millal esimese miljoni teenisite?

Aastat ei oska öelda, aga eks see veel rublaajal oli. Pidasin koos Seli ja teiste kamraadidega Tartus keldripoodi Figaro. Mina ajasin välja keldripinna toonase restorani Kaseke vastas. See oli tegelikult komisjonipood. Müüsime kõike tossudest ja makkidest kuni sinimustvalgete lipukeste ja vaasideni. Õhtuti oli mõnus poe seifist sularaha võtta - rahvas haaras kaupa lennult. Kui piirid avanesid, hakkas Figaro esimesena Poolast Tartusse suures koguses nänni vedama. Hiljem hakkasime Ameerikast autosid tooma. Nii ta läks.

Viimases Äripäeva rikaste edetabelis oli Ipits 73. kohal. Tema varanduse väärtuseks hinnati 35,5 miljonit eurot.