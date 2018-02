Presidendilt ordeni saav Sirje Potisepp on põhimõttekindel toidutööstuste eestkõneleja. Tal on aga ka üks ootamatu hobi

Kes ei tea Sirje Potiseppa, Eesti Toiduainetööstuse Liidu kauaaegset juhti, see ei tea ehk ka tema vahvast hobist. Nimelt on pisikest kasvu naisterahva näol tegemist autoralliga tegeleva inimesega. Ja seda veel väga heal tasemel. 2018. aastal saab ta oma senise tegevuse eest ettevõtluse edendajana Valgetähe V klassi ordeni

Toiduliidu juhile Sirje Potisepale tuli tunnustus üllatusena. "Ma olen kella 8 hommikul tööl, pole olnud aega uudiseid lugeda. Ma olen praegu natuke sõnatuks jäänud, proovin ennast kohe koguma," ütles ta. "Ma olen äärmiselt rõõmus ja uhke selle üle, et mu töö on kellelegi korda läinud. Mis siin salata, selle märgi taga on kogu minu hing. Väga armas ja suured tänud tunnustuse eest," sõnas Potisepp peale väikest mõttepausi.

Lisas tunnustas ta presidendi osavõttu toiduliidu aastakonverentsist. "Ka sellel aastal on antud lubadus tulla ja ma olen ise pidanud seda kõige suuremaks tunnustuseks, mis toidutööstus on saanud," ütles ta. "Kui sellele lisandub veel see teenetemärk, siis ma tunnen lausa, et mu elutöö on tehtud."

Haridustee algas Potisepal Sindi Keskkoolis, edasi läks ta Tartu Ülikooli keemiat õppima. Seejärel siirdus Tallinna Polütehnilisse Instituuti biokeemiat tudeerima. 1995. aastal sai Potisepast AS Remedia kommertsdirektor. 1999-2005 oli ta AS Remedia juhatuse liige. 2004-2005 pidas ta Põhja-Tallinna linnaosavanema ametit. 2006-2007 leidis ta end taas AS Remediast, seekord nõukogu liikme kohalt.

Toiduainetööstuste liitu on ta juhtinud juba 2005. aastast alates ja 2017. aastal valiti ta tagasi juba viiendaks 3-aastaliseks perioodiks. Toona ütles Salvesti omanik ning liidu nõukogu esimees Veljo Ipits järgmist:

„Meie ettevõtted on olnud Sirje Potisepa tööga rahul ja hindavad tema panust Eesti toiduainetööstuse arengus," sõnas Veljo Ipits.

Potisepa sõnul on liidu olulisimaks rolliks ka edaspidi seista hea Eesti toidu ja toidutootjate väärtustamise ning kodumaise toidutööstuse tuntuse tõstmise eest. Toiduliit korraldab igal aastal mitmeid Eesti toitu tutvustavaid kampaaniaid ning annab välja lipumärki Eestis toodetud toiduainetele. Ühtlasi viis liit tänavu juba 23. korda läbi Eesti Parima Toiduaine valimise. Samuti jätkatakse tööd seadusandlusega, olles seejuures avalikule sektorile arvestatavaks partneriks.

Sirje Potisepp on ralliga tegelenud aastaid. 2010. aastal nimetati ta Eesti parimaks naisrallisõitjaks. 2003. aastast alates oli ta IRLi liige, kuid astus eelmise aasta juunis erakonnast välja. Potisepp on abielus ning kahe lapse ema.

Ta on kange võitleja ning sellest annab aimu ka 2017. aasta väljaastumine IRList. Miks ta seda tegi?

"Minu otsus välja astuda sündis väga kindlal moel peale esmaspäevast kolmandat kobareelnõu lugemist ja selle peamiseks põhjuseks on diskrimineeriva, alandava maksu kehtestamine, mille nimi on suhkrumaks. Ma ei pea vajalikuks ega võimalikuks olla passiivne liige selles erakonnas, kes on oma heakskiidu andnud sellise maksu kehtestamisele Eestis, teinud seda eestlaste rahakoti arvelt ja läinud kaasa ühe poliitilise ambitsiooniga inimese ettepanekuga," põhjendas Potisepp toona ERR-ile.