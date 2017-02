President Kersti Kaljulaidilt teenetemärgi saanud Palmse Mehaanikakoja omanik Anti Puusepp rääkis 2013. aastal Maalehele, et tal on oma töötajatele piinlik maksta palka, millega ta ise hakkama ei saaks. "See on olnud mu põhimõte." Nii maksiski Puusepp juba neli aastat tagasi oma töötajatele keskmiselt 2000 eurot kuus.

Eluterve suhtumine andis ka tulemusi. "Meilt pole keegi vabatahtlikult ära läinud. Mitu meest on Soomest hoopis tagasi tulnud. Oleme Vihula valla kõige suurem tööandja, kindlasti ka suurim maksumaksja. Ning Vihula vallas on suurem maksutulu inimese kohta kui Eestis keskmiselt. Seda hoolimata sellest, et Vihula vald on ääremaa," selgitas Puusepp.

"Minu eesmärk ei ole iga hinna eest kõik ise teha. Mulle meeldib pigem, kui firma on kompaktne, aga see-eest tõhus. Selleks et konkurentsis läbi lüüa, ei pea suur olema. Me ei tee ületunde ega tööta laupäeval ja pühapäeval. Töö peab olema hästi organiseeritud ja mehed motiveeritud," lisas tööstur toona.

Puusepp ütles, et talle ei meeldi ebaõiglus. "Enamikule inimestest pole see kasulik. Mina ei pea sellest ka lugu. Mulle meeldiks elada Eestis, kus on võrdsemad võimalused. Ka piirkonniti.

Mitte nii, et mina ettevõtjana säästan dividendide pealt raha, aga inimesed peavad oma väikese palga pealt tulumaksu maksma. Kui riik on juba nii õhuke, siis pole sellel riigil endal enam mänguruumi, et maaelu kuidagi hoida ja säilitada.

Kui peaminister (tol ajal oli valitsusjuht Andrus Ansip - toim.) räägib, kuivõrd ainulaadsed me oleme Euroopas, sest meie riigieelarve on tasakaalus, on mul piinlik. Kui me saame Euroopast 25 protsenti toetust, siis ei ole ju tasakaalus. Kui see ära võtta, oleme jämedas miinuses," mõtiskles Puusepp 2013. aastal.

2015. aastal oli Palmse Mehaanikakoja käive ligi 20 miljonit eurot ja kasum 1 262 136 eurot. Peamiseks eksporditakse põllu- ja metsamajandusmasinaid Autriasse, Saksamaale ja Poola.

2014. aastal maksis ettevõte kolmele omanikule - Anti Puusepale, Erika Puusepale (Anti ema) ja Marian Kullerkupule (Anti õde) - dividendi 151 000 eurot, 2015. aastal 440 000 ja 2016. aastaks planeeriti dividendisummaks 450 000 eurot.