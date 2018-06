President Ilvese magus äri. Uue ettevõtmise esimene täisaasta lõppes vahva kasumiga

Selgub ka see, kus Ilvesed oma käibe tegid. Taanist tuli tulu 2500 eurot, aga kõige suuremad summad toodi koju Suurbritanniast - 89 304 eurot ning USAst - 70 295 eurot. On ju teada, et Ilves on Stanfordi ülikooli Hooveri instituudis töötades keskendunud riikide digitaalsetele arengutele ning sellega kaasnevatele ohtudele, muu hulgas demokraatlike riikide valimisi ohustavatele küberrünnakutele. Suurema summa on ta aga kokku kogunud hoopis brittide juures.

Ühtlasi selgub, et firma on andnud Ilvese teisele ettevõttele, kurikuulsale Ermamaa OÜ-le, 12 000 eurot laenu. Ermamaa 2017. aasta aruannet veel selle loo kirjutamise ajal Äriregistris üleval ei ole. Tegemist on aga mäletatavasti ettevõttega, mis oli Ilvese EASi-skandaali keskmes. Ärma talu pidi ehitatama turiste vastu võtvaks puhkekohaks, kuid lõpuks see ei realiseerunud. EAS nõudis Ilveselt tagasi vaid 10% saadud toestusest ehkki raha ei kasutatud sihtotstarbeliselt. Hiljem kandis EAS ülejäänu oma enda eelarvest.

Ilveste uuel firmal on niisiis kogutud 118 829 eurot jaotamata kasumit. Dividende 2017. aastal veel ei makstud. Raha on kassas veidi üle 96 000 euro.