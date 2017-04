President Kaljulaid: Eesti ei ole vaene riik, nutikalt toimides saame endale päris palju lubada

President Kersti Kaljulaid andis Läänemaad külastades kohalikule ajalehele Lääne Elu intervjuu, milles ütles, et tema arvates ei peaks Eesti liigselt panustama näiteks ettevõtluse tugisüsteemidesse ja sellesarnastesse struktuuridesse, vaid peaks rohkem mõtlema, kuidas olla väärikas ja lasta kõigil olla väärikas.

"Meil on harjumus mõelda, et meil on vaene riik ja me ei suuda teha nii head sotsiaalsüsteemi kui jõukamad riigid. Me ei ole vaene riik. Me oleme keskmise sissetulekuga riik ja nutikalt toimides saame endale päris palju lubada.

Eesti inimesed, kes pole kunagi elanud teistes Lääne-Euroopa riikides, muretsevad natuke sellepärast, et oleme justkui kehvemad ja tuleme kehvemini toime. Ei ole nii. Mahajäänud piirkondi ja ka rohkem arenenud suuremaid keskusi on kõikides riikides. Need probleemid on universaalsed ja ka jõukamas riigis on ääremaal toimetulekutase meie omaga võrdlemisi sarnane.

Oleme harjunud mõõtma absoluutset sissetulekut, aga kui võrrelda näiteks kinnisvarakulusid, näeme, et tegelikult on elu Eestis, ka tänu meie puhtale loodusele ja suurepärasele administratiivkeskkonnale, võrdlemisi meeldiv," rääkis president maakonnalehele.

