President Kaljulaid tselluloositehasest: kogu eriplaneeringu mõttele on kahju tehtud, investorid peaksid alustama otsast peale ja minema otse omavalitsuste jutule

Teisipäeval Haapsalut külastanud riigipea Kersti Kaljulaid ütles, et tselluloositehase investorid peavad alustama otsast peale ja minema otse omavalitsuste jutule. Tartlastel on tema sõnul õigus tselluloositehasele ei öelda, kirjutab tänane Lääne Elu.

Lääne Elu küsimusele, kas tselluloositehase eriplaneeringut peaks jätkama, vastuseks, et Usaldus selle konkreetse planeeringu suhtes on niimoodi kadunud, et ausam oleks minna ja rääkida kohalike omavalitsustega ükshaaval ja uuesti.

Mitu omavalitsust on Kaljulaidi sõnul teinud pakkumise, et nemad oleks huvitatud tselluloosikombinaadist. "Midagi läks kusagil valesti, ei olegi mõtet otsida süüdlasi, aga ta on valesti läinud," lausus ta.

Kaljulaid ütles, et eriplaneeringu mõte on arendada

riikliku tähtsusega objekte. "Kas ühe äriettevõtte huvi on riikliku tähtsusega? Ma arvan,et kogu eriplaneeringu mõttele on kahju tehtud ja see teeb mind ka murelikuks. Ma loodan,et see on taastatav," lausus ta.

Intervjuud saab pikemalt lugeda Lääne Elust.