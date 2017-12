President kuulutas välja rangete piirangutega alkoholiseaduse muudatused

President Kersti Kaljulaid kuulutas välja seadused, millega keelatakse senist alkoholi ja tubaka väljapanekut, nähtavust poodides ja piiratakse alkoholireklaami.

Tubakaseaduse muudatusega hakkab tubaka- ja sellega seotud toodetele kehtima väljapaneku keeld ja kaubamärkide esitlemise keeld, samuti tulevad senisest rangemad piirangud e-sigareti kasutusele ja müügile. Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muudatuse jõustumisega tuleb kaupluses paigutada alkohoolsed joogid teistest kaupadest eraldi. Nähtavuse piirang kohaldub poodidele, kus seda saab mõistlikult teha. Samuti piirab muudatus alkoholireklaami ulatust.

Lisaks kuulutas president välja autoveoseaduse muudatuse, mis reguleerib autovedude korraldamist ja kehtestab nõuded autovedudega seotud inimestele ja ettevõtetele.

Samuti kuulutas riigipea välja seaduse, millega maa-amet annab oma info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnaga seotud ülesanded üle keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskusele (KEMIT).

President Kaljulaid kuulutas täna veel välja topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingud nii Kirgiisi kui Jaapaniga.

Suvel jättis president aga nn suhkrumaksu välja kuulutamata, sest see oli tema hinnangul vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega. "Magustatud joogi maksu seaduse §10 p 8 kohaselt on magustatud joogi maksust vabastatud ka need magustatud joogid, mis toimetatakse rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale kaasamüümiseks. Sellise regulatsiooniga annab seadusandja alusetu eelise ühele sektorile ning see ei ole kooskõlas põhiseadusest tuleneva võrdse kohtlemise põhimõttega," ütles riigipea otsust allkirjastades.