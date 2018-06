President Obama esineb Helsingi ärifoorumil

Põhjamaade ettevõtlus- ja juhtimiskonverents toob president Barack Obama Helsingisse, kus ta esineb regiooni suurimale äriauditooriumile. Konverentsil on osalemas ka üle 900 juhi Eestist.

USA endine president Barack Obama on äsja kinnitanud oma osalemise Põhjamaade juhtival ärikonverentsil Nordic Business Forum, mis toimub 26. ja 27. septembril Helsingis. Obama esineb regiooni suurimale äriauditooriumile, mille hulgas on ka suur delegatsioon Eestist.

"President Obama saamine konverentsi peaesinejaks on meile suur töövõit. Konverentsi sisu oli juba ennegi tugev, aga see uudis on kavale ilus kroon. Kahtlemata olulisim esineja, kes meil kunagi olnud on. Usun, et president Obama inspireerib paljusid ja tema nägemine ärikonverentsil kõnelemas on suure tõenäosusega meile paljudele ainulaadne kogemus," rääkis Nordic Business Forumi kaasasutaja ja nõukogu esimees Hans-Peter Siefen.

"Tagasihoidlikest oludest Ameerika Ühendriikide presidendiks tõusnud Barack Obama on meie aja üks tähelepanuväärsemaid liidreid. On tõeline au saada teda septembris Nordic Business Forumi lavale esinema," täiendas ettevõttes esinejatega suhtluse eest vastutav Ville Saarikalle.