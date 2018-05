President on Ukrainas: millised on kolm kahe riigi suhteid häirivat ärisõlme

Tuntuim sasipundar on Kiievisse ehitatud kaubanduskeskuse Sky Mall ümber.

Selle ehitas Eesti suurärimees Hillar Teder. Kohalike nõuete täitmiseks oli Tederil vaja 2010. aastal leida Ukrainast äripartner. Tema ettevõte Arricano Real Estate leppis Kiievi ärimehe Andrei Adamovskiga kokku, et too saab ajutiselt projekti enamuspartneriks. Leping nägi ette, et õigel ajal ostab Teder Adamovskilt taas osaluse ära ja sellega asi piirdub.

Paraku selgus, et nii asi ei käi. Ukrainlased ei andnud midagi tagasi ja puksisid Tederi projektist välja.

Tederi suurinvesteeringu saatus on paratamatult poliitiliseks muutunud, sest Teder on aastaid kohtuuksi kulutanud ja kõikjalt, sealhulgas Londoni rahvusvahelisest arbitraažikohtust, täieliku õiguse saanud, kuid tuluta. Adamovski ei anna midagi tagasi.

Usutakse, et asi on proosaline. Sky Mall toob ukrainlastele kenasti sisse. Neil pole kohtu otsuste täitmisega kiiret, sest Adamovskil on head suhted Ukraina presidendile Petro Porošenkole lähedaste inimestega ja ta tunneb end justkui vanajumala selja taga.

Piinlik Ukrainale

Tederi peamine lootus on, et Porošenko saab lõpuks aru, kui piinlik on olukord Ukrainale, ja annab karmi käsu võõralt pinnalt välja kolida. Sellest ka Kaljulaidi visiidi üks suuremaid põhjuseid.