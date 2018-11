President Xi lubas kärpida Hiina imporditolle

Xi ütles, et süveneva majandusliku globaliseerumisega maailmas kujutavad džungliseadused ja võitja võtab kõik mentaliteet endast ummikteed, vahendab BBC News.

„Kaasav kasv kõigile on kindlasti õige tee edasi,” ütles Xi.

USA on kehtestanud maksud umbes poolele Hiina impordist USA-sse, mistõttu on need kaubad Ameerika tarbijatele kallimad kui kodumaised kaubad. USA on ähvardanud kehtestada tollid kogu Hiina impordile.

Valge Maja ütleb, et tollid on vastus Hiina ebaausala kaubanduspoliitikale, mis USA presidendi Donald Trumpi sõnul aitab tekitada tohutu kaubavahetuse puudujääki, ja väidetavale intellektuaalse omandi vargusele.

USA tahab ka, et Hiina annaks USA ettevõtetele parema ligipääsu oma turgudele.

Xi lubas astuda samme impordi toetamiseks, kärpides tollitariife ja vähendades institutsioonilisi kulusid.