PRFoods kasvatas tublisti käivet

Kalatootja PRFoodsi käive kasvas teises kvartalis tervelt kolmandiku 13,1 miljonini, teatas firma börsile.

"PRFoods on väga rahul teise kvartali käibekasvuga. Kuna toorainehinnad on viimase 9 kuu jooksul kallinenud, oli kasumlikkuse säilitamiseks vajalik tõsta lõpptoodete hindasid. Lõhe hind on hakanud langema, mis loodetavasti tõstab meie kasumlikkust 3. ja 4. kvartalis," kirjutas firma investoritele.

"Vikerforelli hind on stabiilne, mis võib mõjutada positiivselt meie kalakasvatuse tulemusi. Samas peab säilitama ettevaatlikkuse, sest volatiilsus toorainehindades jätkub nagu ka globaalne nõudlus kalatoodete järele, seega on jätkusuutlik juurdepääs toorainele väga oluline. Planeeritud John Ross Jr. ja Coln Valley omandamine peaks toetama edaspidiselt meie strateegiat rahvusvaheliselt kasvada kui ka kasumlikust suurendada," andis firma teada.

Suurim käibekasv, 2,4 miljonit eurot ehk 32,8% tuli võrreldes eelmise aastaga kuum- ja külmsuitsutatud toodete müügist.