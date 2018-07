PRFoodsi tütarfirma ostis Saaremaa kalakasvataja

PRFoods poolt avamere kalakasvatuse õiguse omandamine on oluline etapp kontserni arengus. Esiteks saab kontsern oma Eesti ja Soome klientidele pakkuda eriti värsket kohalikku kala, kuna grupi Saaremaa tehas asub ainult tunni kaugusel uuest kasvatusest. Lisaks kvaliteedile tekib ka oluline sääst transpordilt. Teiseks kavatseb PRFoods lisaks oma senistele kasvatustele Soomes ja Rootsis oluliselt laiendada oma kalakasvatuspotentsiaali ka Eestis.

„Kalakasvatus on keskkonnasäästlik ja väga kõrge lisandväärtusega toiduainetetööstuse haru. Eestil on suur võimalus arendada seda nii kodumaist tarbimist kui ekspordi potentsiaali silmas pidades,“ tõdes PRFoodsi juhatuse liige Indrek Kasela börsiteates.

Tehingu täitmise tulemusel valitakse 6. juulil Redstormi juhatuse liikmeteks Riho Kilumets ja Margus Rebane.

Margus Rebane on töötanud alates 2007. aasta maikuust Saaremere Kala kontserni finantsdirektorina ja kuulub alates 2009. aastast ka Saaremere Kala juhatusse. Alates 2013.aasta novembrist on Margus Rebane täiendavalt vastutav kogu PRFoodsi kontserni kalakasvatuste arendamise ja juhtimise eest. Margus Rebane kuulub järgmiste äriühingute juhatustesse: Saaremere Kala AS, Heimon Kala Oy ja Överumans Fisk AB. Margus Rebasele kuulub 11 500 PRFoodsi aktsiat.

Riho Kilumets on viimase kolme aasta jooksul osalenud aktiivselt Redstormi ja osaühingu Fodiator igapäevases juhtimises. Riho Kilumets kuulub Redstormi, Fodiatori, Politeia, Jaht & Sport OÜ, Guidir OÜ, Jäger OÜ, Mittetulundusühingu Veere Vanasadam ja Mittetulundusühingu Veere Vesi juhatusse. Riho Kilumets’ale ei kuulu PRFoods aktsiaid.

Tehing ei ole ka käsitletav tehinguna seotud isikuga ja PRFoodsi ega Saaremere Kala nõukogu ning juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.