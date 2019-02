PRIA maksis rekordilise pea 324 miljoni eest toetusi

PRIA teatel soovisid paljud kliendid soovisid toetusi mitmest meetmest – väljamakseid tegi PRIA 2018.a kokku ligi 68 000 taotluse põhjal 80 toetusmeetme raames. Mullu põllumajandustootjatele, kalandussektorile, avaliku sektori asutustele, MTÜdele jt välja makstud toetuste kogusumma oli 2017.a-ga võrreldes ligi 17,1 miljonit eurot suurem.

Kõige rohkem laekus toetustaotlusi Pärnumaalt (7617), Võrumaalt (7528) ja Tartumaalt (6517) ning suurimad toetusmaksed läksid Viljandimaale (37,6 miljonit eurot, Pärnumaale (36,3 miljonit eurot) ning Tartumaale (33,5 miljonit eurot).

Suurima osa, ligi poole mullu makstud toetustest moodustasid pindala- ja loomapõhised otsetoetused ja üleminekutoetused – kokku 153 miljonit eurot.

Samale sektorile maksti ka 57,2 miljonit Eesti maaelu arengukava (MAK) loomade ja põldudega seotud põllumajanduslikke toetusi, millest 29 miljonit moodustasid keskkonnatoetused. Nende toetuste abil hooldatakse Eestis ligi miljonit hektarit põllumajandusmaad ning poollooduslikke kooslusi.

PRIA peadirektor Jaan Kallas möönis, et tootjatel oli möödunud aasta mõnevõrra keerukas, aga kinnitas, et väljamaksete rekordiline suurus näitab, et põllupidajad ja loomakasvatajad tulevad toime ja edenevad sellest hoolimata.