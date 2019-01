PRIA pole kohtuvaidlusse takerdunud hiigeltehase rajajatele veel ühtegi väljamakset teinud

Tallinna-Tartu maantee äärde Imaverre rajatavale rapsitöötlemise tehasele pandi nurgakivi mullu veebruaris, kui lubati, et tehas on aasta lõpuks valmis.

Küll aga läksid tehast rajavad põllumajandustootjad, kes on koondunud nime Farm In Productions OÜ alla, mullu sügisel tehase ehitaja Wesico Project OÜ-ga nii pöördumatult tülli. See on nüüd päädinud ka kohtuvaidlusega, kus mõlemad osapooled on teineteise vastu hagi esitanud. Uue ehitaja otsing on lükanud tehase valmimise määramata ajaks edasi.

Tehast rajama asudes ütlesid Farm In Productions asutajad, et projekti kogumaksumus on 8 miljonit eurot ning veerand ehk 2 miljonit tuleb Eesti riigilt. PRIA pressiesindaja Eveliis Padari sõnul sai ettevõte toetust meetmes 4.2.3 (tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus) õlikultuuride töötlemise tehase rajamiseks.

„PRIA on teinud taotluse rahuldamise otsuse 11.05.2017 ning määranud toetuse summas 1 998 314,06 eurot,” rääkis Padar. Küll aga märkis ta, et PRIA toetuse määramine ei tähenda veel toetuse maksmist.

„Toetus makstakse välja alles siis, kui investeering on reaalselt teostatud ja taotleja on esitanud maksetaotluse koos tehtud tööde kuludokumentidega. PRIA kontrollib esitatud dokumente ja teostab ka kohapealse kontrolli. Kui dokumentidega ning valminud objektiga on kõik korras, toimuvad alles toetusmaksed,” selgitas PRIA pressiesindaja.