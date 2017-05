PRIA sai hindamiskomisjonilt ettepaneku toetada E-Piim Tootmise projekti

Täna kogunes Tartus PRIA keskuses toetuse abil rajatava ühistulise piimatööstuse suurprojektide hindamise komisjon, et kuulata ära toetuse taotlejate esindajad, analüüsida hindamiskriteeriumide abil kaht esitatud taotlust ja teha PRIAle ettepanek nende paremusjärjestuse kohta, teatas PRIA.

15 miljoni euro suuruse eelarvega investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meede põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise suurprojektide elluviimiseks, mille sihtrühmaks on Eestis valitud piimandussektor. Eesmärgiks on uue ühistulise piimatööstuse rajamine.

Toetust on võimalik määrata vaid ühele projektile. Kaheksaliikmeline sõltumatutest ja pädevatest spetsialistidest koosnev hindamiskomisjon töötas läbi veebruaris laekunud kahe võistleva taotluse (E-Piim Tootmine AS, Milkest AS) dokumendid. Täna tutvustasid mõlema taotleja esindajad hindamiskomisjonile enda plaane suurtööstuse rajamise ja sellega seotud eesmärkide kohta.

Komisjon eesotsas Indrek Neiveltiga tegi PRIAle ettepaneku toetada E-Piim Tootmine ASi projekti. Komisjoni esimees nentis, et mõlemad projektid olid väga hästi läbimõeldud. Komisjoni otsus oli üksmeelselt E-Piim Tootmine ASi projekti kasuks, kuna nähti, et selle projektiga astutakse pikem samm edasi Eesti piimatööstuse arengus ja riigi toetus on põhjendatud. „Toetuse eesmärgiks on peatada toorpiima eksport ja saavutada kõrgem ning stabiilsem toorpiima kokkuostu hind. E-Piima projekti puhul nägime, et tänu uuele tootmisele on Eesti piimatootjal võimalus saada aastas praegusest vähemalt 15 miljoni euro võrra suuremat tulu,“ ütles Neivelt.

Komisjoni ettepaneku alusel kinnitab paremusjärjestuse PRIA peadirektor. Seejärel viib PRIA lõpuni kõik meetme määruses nõutavad kontrollid ning teeb taotluste kohta otsused hiljemalt 29. juuniks.