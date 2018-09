Priit Alamäe: me lükkame avalikus diskussioonis probleeme vaiba alla

„Tööandjate manifest on Eesti poliitikas üle pika aja dokument, mis räägib asjadest otse ja ilustamata. Ootan huviga ühiskonna ülejäänud osapoolte reaktsioone sellepärast, et see on oluline indikaator, mis näitab, kas Eesti ühiskond on valmis diskuteerima päris probleemide üle või otsustatakse Eesti poliitikas jätkuvalt aega sisustada tasuta asjade lubamisega. Eriti oluline on minu jaoks manifesti tööjõupoliitika osa, mis ütleb selgesõnaliselt, et meil on tarvis kaotada spetsialistide sisserände piirarv selleks, et soodustada nende Eestis töötamist," lausus Alamäe

„Samuti ütleb manifest väga selgelt, et meie eesmärk võiks olla kujundada Eestist talentide tõmbekeskus, millest me oleme täna ikkagi kahjuks väga kaugel. Mind teeb väga murelikuks, et Eesti avalikkus suhtub niivõrd rahulikult sellesse, et me lükkame avalikus diskussioonis probleeme vaiba alla ja ei räägi sellest, mida on vajalik tegelikult teha, et Eesti majandusel läheks pikas perspektiivis hästi. Loodan siiralt, et need teemad tõstetakse fookusesse ja need ei kao laualt ka tuleva valimistsükli jooksul," sõnas Alamäe.