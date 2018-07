Priit Sibul: joomine pole paraku vähenenud, minu kodulinn Valga on näiteks tundmatuseni muutunud

Isamaa peasekretär Priit Sibul rääkis saates Luik grillib, et senine alkoholi aktsiisipoliitika on omadega ummikus. "Vaadates, mis toimub alkoholipoliitikaga, siis muudatused on olnud pigem tagasihoidlikud ja neid oleks tulnud veel rohkem muuta," viitas Sibul valitsuse otsustele aktsiisitõuse ära jätta või tõsta plaanitust vähem. "Kui üks poliitika ei toimi, siis pole mõtet ju peaga vastu seina joosta."

"Joomine pole paraku vähenenud, minu kodulinn Valga on tundmatuseni muutunud, ma ei saa öelda, et positiivsemas suunas. Mu sõbrad on küll teada saanud, mis ja kus on Valga, aga ma pole kindel, et ma tahaks, et linna ainult läbi piirikaubanduse teatakse. Lätist alkoholi ostmine on suhtes sissetulekuga veel odavam kuni varasemalt Eestist seda ostes aga džinn on juba pudelist välja lastud," kirjeldas Priit Sibul tekkinud olukorda.

"Koalitsioonilepinguga rääkisime algusest peale, et see on avatud - kui tekib muu arusaam, siis tuleb kokkuleppeid muuta. Samas, vaadates mis toimub alkoholipoliitikaga, siis oleks tulnud seda veel rohkem muuta. Kui üks poliitika ei toimi, siis pole mõtet ju peaga vastu seina joosta."