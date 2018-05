Prints Hamdan saabus kolme lennukiga ja hõivab Tallinnas 200 hotellituba

Laia elustiiliga Dubai kroonprintsi, tema kõrgeausus Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoumi rikkust on hinnatud 400 miljonile dollarile. Hamdani koduleht on väga põhjalik, tutvustades tema elu ja saavutusi lapsepõlvest tänapäevani. Kodulehelt saab lugeda, et 2008. aastal printsiks kroonitud Hamdan on tõeline rahvamees, kes kuulab inimeste muresid ja on tõestanud end targa liidrina. Distsipliini ja täpsust on talle õpetanud Suurbritannia Sandhursti sõjaväeakadeemia.