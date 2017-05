Prisma eksjuht: Lidli tulek toob kindlasti hinnasõja

2003. aastast Eesti Prismade juhtimises tegev olnud Janne Lihavainen usub, et Lidl tuleb Eestisse ja alustab siin 2019. aastal kümne poega.



Lätis ja Leedus ei näinud Prisma endal enam tulevikku, kuid Eestis tahetakse laieneda.

Saksa odavmüügikaupluste keti Lidli Eesti turule tulek on lähemal kui kunagi varem. Jääb mulje, et siin ees ootavad konkurendid on juba pisut rahutud. Janne Lihavainen, mis hirm on kaupmeestel Lidli tuleku ees? Leedus tuli Lidl turule, Soomes on see juba mõnda aega olnud ja nüüd räägitakse, et Lidl tuleb vist ikka ka Eestisse.

Tuleb-tuleb. See on selge, et tuleb. Aga praegu ma ei tea midagi rohkemat kui kõigile teada olevad kuulujutud. Prismal on kogemus, kuidas Lidliga saab edukalt konkureerida. Analüüsime Soome kogemust Lidli Eestisse tulekuks.