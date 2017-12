Prisma ninanips töötajatele: iga-aastane jõulupakkide üleandmine asendati kahetunnise supiköögiga

Ärilehele kirjutasid Prisma pikaajalised töötajad, kes on igal aastal saanud ettevõttelt jõuludeks korraliku kingipaki, millega nende pere on juba arvestanud. Sellel aastal pidid töötajad aga koju minema tühjade kätega.

Prismas viis aastat töötanud anonüümneks jääda sooviv Ärilehe lugeja kirjutas, et sellel aastal ootas teda ees kurb üllatus – töötajad jäid seekord iga-aastase jõulupakita. "Vabanduseks toodi Prisma majanduslik seis. Kuid kas tõesti on siis Prismas nii halb seis, et ei jaksata enam tunnustada oma töötajaid?" küsis ta.

"Neli aastat olen saanud viia koju oma lapsele Prisma poolt pakutud jõulukoti, kuid see aasta pean minema tühjade kätega. Isegi mu laps ütles Prisma kampaania "jälle sokid" peale, et parem ikka sokid, kui tühjad pihud. Prisma on ikka täielik pettumus!"

Teine töötaja kirjutas, et seekord pakuti jõulupreemiaks suppi. "Lisaks toimus ka loos. 1%-le töötajatele naeratas loosiõnn ja nemad said 3 euro väärtuses pakikese, milles oli üks kohe aegumas toiduaine, üks soodushinnaga ebavajalik tööstuskaup ja Prisma helkur," kirjutas ta. "Me kõik oleme näinud Prisma Peremarketi nukra lapse pildiga kampaaniat "Jälle raamat" või "Jälle sokid," peale mida väidetakse, et parima kingivaliku leiab Prismast. Kampaania on ilus ja tore, kuid pisara ajab silma Prisma suhtumine oma töötajatesse."

Töötaja sõnul on Prisma igal aastal töötajatele korralikke jõulupakke jaganud, kuid sellel aastal jagatakse kolmel päeval paar tundi tasuta suppi. "Teisisõnu supiköök töötajate puhketoas. Kas Prisma üritab vihjata, et töötajatel on nii kehv tunnitasu, et ei jaksa isegi süüa osta? See on ju mõnitamine või sülitamine oma enda töötajate suunas," kirjutas ta. "Aitäh, Prisma Peremarket tasuta supiköögi eest, aga vajadusel lähen Kopli supikööki. Tavaliselt on ikka võimalik olnud kingipakki nautida kodus perekeskel, seekord aga saavad nautida tasuta supikööki vaid tööl olevad töötajad."

Prisma kommenteeris, et jõuluvana külastab ka see aastal kõiki ettevõtte üksuseid ja toob jõulunädala jooksul kõigile Prisma töötajatele sooja jõululõunat. "Traditsiooniliselt toimus jõuluüritus kõigile meie töötajate lastele," vastas peremarketi kommunikatsioonijuht Piret Lankots.

Kui jõulupakkide kaotamine annab märku halvast majanduslikust seisust, siis sellele vastu räägib Prisma oktoobris välja käidud plaan kahekordistada aastaks 2022 oma kaupluste arvu Eestis ning luua 400 uut töökohta.