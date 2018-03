Prisma: päevalistel töötajatel on öösel töötamine võimalus, mitte kohustus

Sikupilli Prisma ööpäevaringselt avatud olekuga ei sunnita seniseid päevaseid töötjaid öösel tööle, küll on see neile võimalus, kui soovitakse palgalisa teenida, selgitas Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht Piret Lankots.

Lankots selgitas, et seni öösiti vaid kaupa välja pandud ning n. üüdsest lisati sellele ja klienditeeninduse osa. Selleks koolitatakse välja olemasolevad öötöötajad ning antakse võimlaus palgalisa saamiseks ka kõikidele päevastele töötajatele.

”See on võimalus, mitte kohustus,” kinnitas ta.

Öötöötajad, keda koolitatakse kassas töötama, saavad ka uued töölepingud ninng nende amet muutub kaubaväljapanijast müüja-kassiiriks.

Lankots rääkis, et töötajatele on otsus Sikupilli ööpäevaringsest avamisest olnud hea uudis, kuna iga töötaja on ka klient ja mitmed nendest on rõõmustasid võimaluse üle tulla nn kodupoodi ostlema neile endale sobival ajal. ”Kuna töötamine öösiti on vabatahtlik, siis mingeid probleeme nad selles otsuses ei näinud. Pigem on see ikka uus võimalus kasvõi paar korda kuus lisateenistuse saamiseks,” lausus ta.