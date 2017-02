Nädalavahetusel liitrises kilepakendis piima 29 sendiga müüv Prisma Peremarket on piiranud ühe ostuga ostetava koguse maksimaalselt kümne piimapakiga.

Prisma kategooriajuht Kaimo Niitaru rääkis ERR.ee-le, et kauplustekett maksab ise odavale piimale peale. "Allahindlus on tehtud Prisma Peremarketi enda katte arvelt, seega saavad põllumehed ja tootjad oma tavapärast hinda," ütles ta.

Prisma Pere kaubamärgiga kilepiima tavahind on 47 eurosenti liiter.

Niitaru möönis ERR-ile, et Prisma peab hinnasõda. Piim valiti kampaaniatooteks tema sõnul põhjusel, et see on pea iga tarbija ostukorvis.