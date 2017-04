Prisma sai uue juhi konkureerivast jaeketist

Prisma Peremarketi uueks tegevdirektoriks alates 1. maist 2017 saab Jussi Nummelin, teatas jaekett. Ettevõtte praegune tegevdirektor Janne Lihavainen on valitud emafirma SOK kontserni arendusdirektoriks.

Prisma Peremarketi uue tegevdirektori eesmärkideks on üksuse strateegilise tulemuse saavutamine ning tegevusmudeli ja võrgustiku edasi arendamine. Jussi Nummelin on varasemalt töötanud Lidli ketis, juhtides viimastel aastatel Lidl Leedu organisatsiooni.

Kaupluse senine tegevdirektor Janne Lihavainen on valitud emafirma SOK kontserni arendusdirektoriks, kelle vastutusvaldkonda kuuluvad SOK hüper-, supermarketid, lähipoed, teenindusjaamad, kaubamajad, hotellid ning restoranid.

"Nende 10 aasta jooksul, mil olen Prisma Peremarketit juhtinud, on Eesti jaekaubandus teinud läbi väga suure arengu. Muutunud on tarbijate ootused jaekauplustele ning tarbijate soovid on muutunud märksa mitmekesisemaks," ütles aastaid Prisma Peremarketit juhtinud Lihavainen.