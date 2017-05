Pro Kapital kaalub uute investorite kaasamist

Pro Kapital Grupp teatas börsile, et on palganud nõustajad analüüsimaks võimalikku aktsiakapitali suurendamist ja võimalust kaasata täiendavaid investoreid. Aktsiakapitali võidakse suurendada 10-15 protsenti.

“Kuna turutingimused Pro Kapitali põhiturgudel on soodsad, siis soovime kiirendada töös olevate arendusprojektide tempot ja täiendavate investorite kaasamise läbi suurendada tulevikus aktsiate likviidsust," ütles Pro Kapitali juhatuse esimees Paolo Michelozzi.

Konkreetseid otsuseid pole veel tehtud, aga juhul kui tingimused aktsiakapitali suurendamiseks on soodsad ja kui Pro Kapitali juhatus leiab, et see on grupi parimates huvides, siis teavitavad nad aktsionäre sellisest ettepanekust koos täpsete tingimustega.