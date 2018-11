Pro Kapital soovitab osta T1 kaubanduskeskuses ja võtta ka börsilt ligi Pro Kapitali aktsiat

Pro Kaptali tegevjuht Paolo Michelozzi andis ülevaate 1994. aastal asutatud ettevõtte ajaloost ja tõstis esile, et börs lubas nüüd Pro Kapitali lisanimekirjast põhinimekirja. Ta märkis, et see peaks lisama aktsiale likviidsust.

Edasi märkis ta ammu odavalt ostetud suuri maalahmakaid Tallinnas, Riias ja Vilniuses ja seda, millal peaks nendel käima arendused.

„T1 kaubanduskeskusega ei lõppe meie arendusprojektid,“ lausus ta. „Kaubanduskesksus peaks andma stabiilset rendivoogu. Seetõttu saame hakata rääkima dividendidest.“

Seejärel andis finantsjuht Angelika Annus ülevaate ettevõtte finantsseisust, finantseerimisest ja sellest, et ettevõtte tulemused on olnud väga hüplikud.

Kord jõudis T1 tegevjuhi Allan Remmelkooreni, kellele pole T1 Pro Kapitalis esimene arendatav kaubanduskeskus. Ta sai käe valgeks Kristiine kaubanduskeskusega, mis valmis 1999 ja müüdi 2011. aastal Cityconile. 2003. aastal valmis Riias Domina kaubanduskeskus, mis müüdi 2007. aastal.

Küsimusele millist rendirahavoogu annab aastas kaubanduskeskus kui on täies ulatuses välja renditud, vastas Remmelkoor, et ta ei saa seda vastata. Ta märkis, et esimestel aastatel saavad rentnikud soodushinnaga rendipinnad, alles kolmandal aastal peaks rent tõusma täistasemeni.