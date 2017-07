Pro Kapitali tegevjuht: Ülemiste areneb Tallinna väravaks ja linnakeskuseks

Pro Kapitali tegevjuht Allan Remmelkoore sõnul areneb Ülemiste piirkond lähiaastatatega uueks Tallinna väravaks ja linnakeskuseks, kuhu on ka väga head ligipääsud kõikjalt Tallinnast.

Pro Kapitali tegevjuht Allan Remmelkoore sõnul on Eesti väiksus kindlasti probleem uute kaubamärkide meelitamisel. "Kui Eesti oleks üks linn 1,3 miljoni tarbijaga, avaksid siin uksed ka Primark ja Abercrombie, praegu nad seda ei tee. Väiksemaid ja vägagi huvitavaid brände on Euroopas palju aga nad on tihti kitsale sihtgrupile orienteeritud ning frantsiisipõhine toimimismudel nõuab tugevaid ja aktiivseid kohalikke partnereid."

Tema sõnul on kogu maailmas keskuste peamine ülesanne leida muid põhjuseid külastusteks peale moekaupluste – asju saab osta ju netist ja paraku tõesti on kaupluste valik keskustes kattuv. Kohvikud-restoranid ning laste meelelahutusalad ja teemapargid on peamine kasvumootor – seda siiski mitte kaupluste arvelt vaid nendele lisaks.

Kaubanduskeskus T1 hakkab kerkima Ülemiste keskuse kõrval ja see paneb juhtkonna rohkem tööle. "Tegelikult areneb kogu Ülemiste piirkond lähiaastatatega uueks Tallinna väravaks ja linnakeskuseks, kuhu on ka väga head ligipääsud kõikjalt Tallinnast. Ühistransporditerminal ning Euroopas unikaalne vaateratas T1 katusel toob siia turiste ja muudab kogu linna ägedamaks kohaks kuhu tulla ja kus elada," rääkis Remmelkoor.

Küsimusele, mis konseptsiooniga hakatakse kliente meelitama, vastas Pro Kapitali juht, et eesmärk on pakkuda selle tööstusharu viimaseid trende – avarust, linnaruumi tunnetust keskuses olles, kindlasti ka uusi kaubamärke ja täiesti uuel tasemel toitlustusvõimalusi suurepäraste vaadetega Tallinna linnale.

"Lastele ja peredele tervikuna avame Euroopa suurima kogupere meelelahutuskeskuse! Suurim eesmärk on see, et keskusest lahkuja ei mõtle siinveedetud ajale kui elust kaotatule vaid et see meenub meeldiva ja põnevana, mida sooviks korrata."

Kuidas näete Tallinna kaubanduskeskuste turu tulevikku?

"Ma ei näe hetkel veel mulli. Viimastel aastatel on avatud mitmeid väikeseid keskuseid, millel puudub selge lugu ja tulevik – nad ei mõjuta turgu väga oluliselt. Suured on püsinud varsti juba aastakümneid, Rocca al Mare ja Kristiine avati juba pea 20 aastat tagasi," rääkis Remmelkoor.

"Laual on palju projekte nagu Porto Franco, Tallink, Tallinngate, Rävala 8 jne, kuid nende reaalne elluviimine vältab veel palju aastaid ning lõpuks saame tavapärase mõõduka arengu, kus uut kaubanduspinda peabki aeg-ajalt juurde tulema. Vanu ruutmeetreid uueks ei sünnita – postid ja lagede kõrgused seda ei võimalda. Siis tuleb juba vana keskus lammutada ja uus asemele teha, nii USA-s kui Ühendkuningriigis seda juba näeme."