Probleemid börsil. Tallinna Sadama börsiinfo maakleritele on jäänud reaalsusest maha

Swedbankis on maaklerid närvilised, kuna Tallinna börsilt jookseb tehinguinfo viivitusega, mitte nagu tavaliselt.

Swedbanki maaklerite sõnul on börsisüsteemis probleeme hilinemisega. „Väga keeruline on käsku anda, pärast vaatan, et kõik klapiks,” ütles vanemmaakler Temis Kaas. Süsteem näitas, et viimane tehing oli 15 minutit tagasi,” lisas maakler Meelis Maasik. Seega ei näe maaklerid reaalajas hindasid ja kuigi sarnaseid viivitusi tuleb vahel ikka ette, siis tänase suure koormuse tõttu on olukord hullem.

Bloombergis ja börsi kauplemissüsteemis on erinev informatsioon, kaebasid Swedbanki maaklerid.

Näiteks kui börsisüsteem näitas käibeks 587 000 aktsiat, siis Bloombergi andmetel oli käive üle miljoni aktsia. „Nüüd me saame aru, miks kliendid on online-vestluses närvilised,” arvas Kaas. „Siis tuleb loomingule olla,” lisas ta.

Sama kinnitasid ka LHV maaklerid. Tehinguid saab sisestada, kuid info on aegunud. Arvatavasti on see seotud täna börsile tulnud Tallinna Sadama aktsiaga.

Tallinna börs kinnitas, et neil on jäänud börsiinfo edastamine aeglaseks.

"Me ei oska hetkel öelda, miks see nii on," lausus Nasdaq Tallinna kommunikatsioonijuht Ott Raidla.