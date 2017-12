Prognoos: Austria-Ungari impeerium koos Visegradi riikidega lööb Euroopa Liidus Prantsuse-Saksa telje kõveraks

Taani pank Saxo Bank on tuntud oma väljakutsuvate ennustuste poolest. 2018. aastaks prognoosib panga makroanalüüsi juht Christopher Dambik, et Euroopa Liitu ähvardab Austria-Ungari impeeriumi poolne ülevõtt.

Üha suuremaks kasvab umbusaldus vanade EL tuumikriikide ja uute tulijate vahel. See võib viia jõuvahekorra muutuseni, kus Prantsuse-Saksa telg asendub Visegradi ja selle sõprade teljega. Eurole oleksid sellise muutuse tagajärjed rängad. Saxo Bank pani oma uue aasta ennustuse kirja alljärgneva hüpoteesina.

Diplomaatilised pinged Lääne- ja Ida-Euroopa vahel tegid 2017. aastal tipu nii mujal töötavate töötajate, sisserännukvootide kui demokraatlike väärtuste osas.

Prantsusmaa ambitsioonikas liider Emmanuel Macron plaanib juba Euroopa juhtimist, veendes Saksamaad, mida juhib nõrgenenud positsioonidega liidukantsler Angela Merkel ja Beneluxi maid, et integreerida euroala edasi, luues ühise riigikassa ja ühise kaitseeelarve. Integratsiooni vastu on Kesk-ja Ida-Euroopa maade liidrid, kes kardavad, et tihedam lõimumine vähendab oluliselt nende poliitilist mõju Euroopa Liidus.

Austria uus peaminister, kes lõi edukalt ÖVP-FPÖ koalitsioonivalitsuse, otsustab liituda Visegardi grupiga, taastades mentaalselt Austria-Ungari impeeriumi. Visegardi riigid on neli Kesk-ja Ida-Euroopa riiki – Poola, Tšehhi, Slovakkia ja Ungari. Austria peaminister läheneb majandus- ja migratsiooniteemadel Ungari populistist peaminstrile Viktor Orbanile, mis toob kaasa Prantsusmaa-Saksamaa poolse Austria boikoti. Pinged kuhjuvad, kui Prantsusmaa, Belgia ja Saksamaa algatavad Euroopa Komisjonis Poola vastu artikkel seitsme protseduuri, kuna Poola ei austa oma kohtute reformiga õigusriigi põhimõtteid.

Et seista vastu Prantsuse-Saksa tuumik-Euroopa teljele, hakkavad Austria ja neli Visegardi riiki rõhuma suurematele majandusstiimulitele ja ajama sisserännu-vastast suunda. Nad suudavad endaga kaasata 13 Euroopa Liidu riiki, sealhulgas Itaalia, mida hakkab taas juhtima Silvio Berlusconi ja Sloveenia, saavutades Euroopa Nõukogus otsuseid blokeeriva vähemuse.

Esmakordselt alates 1951. aastast ei mõjuta Euroopa Liidus otsuseid enam Prantsuse-Saksa telg, vaid Kesk-ja Ida-Euroopa. Et Euroopa Liidu strukturaalsed reformid blokeeritakse, ei tule kaua oodata, kuni finantsturgudel võtab maad mure. Euro, mis 2018. aasta teisel poolel teeb tipu, kukub järsult.