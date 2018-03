Prognoos: Saaremaa sild kasvataks algaastatel liiklusvoogu 20 protsenti

Aasta alguses Saaremaa silla ehitamise ideega välja tulnud ettevõtjad avaldasid põhjaliku ülevaate, kus löövad kokku sellega seotud tulud ja kulud, toovad välja ajaplaani ning tehnilised üksikasjad, kirjutab ERR.

Raivo Heina ja Raivo Küti osaühingu Saarte Sillad OÜ koostatud ülevaates on välja toodud, et Virtsu vana kalatööstuse territooriumilt algava trassi pikkus maal on mõnisada meetrit. Merel kulgeb trass Virtsu sadamast põhja suunas, kõigepealt üle mere madala osa, edasi paralleelselt parvlaevateega, kuni jõuab Muhu saarele mõnisada meetrit praegusest Kuivastu sadamast põhja poole. Trass järgib suuresti praegust parvlaevateed.

Konsoolsilla ehitushind koos peale- ja mahasõitudega on ettevõtmise eestvedajate sõnul vahemikus 400-450 miljonit eurot ning see summa hõlmab lisaks infrastruktuuri ehituskuludele planeerimiskulusid ja muid väljaminekuid, nagu kinnisvara ja maa omandamine.

"2017 aasta 710 000 ülevedu viitab, et olemasolevad praamid ei jõua sellist liiklusvoogu teenindada. Kasvu jätkamisel oleks aastaks 2030 vaja juba vähemalt kaht lisapraami," sedastavad sillaidee eestvedajad. "Praamiliikluse jätkumisel saavutab liiklusvoog sama taseme võrreldes silla avamise järgse 15-protsendilise tõusuefektiga aastaks 2033. On selge, et isegi pärast liiklusvoogude stabiliseerimist ei suuda praamindus sellist voogu ka nelja laevaga katta".

Projekti tasuvuse hinnangus on välja toodud, et silla kasulik eluiga on 70 aastat ning sõiduauto keskmine piletihind avamisaastal 16 eurot.