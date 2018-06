Projektijuhid saavad ehitusel muretult sahkerdada, sest töötajaid napib niigi

Ehituse alustamiseks korraldatakse hankekonkurss. Osalejad seatakse paremusjärjestusse ja parim pakkuja valitakse välja. Projektijuht kutsub võitja kohtumisele, et hanketingimused üle vaadata ja leping allkirjastada. Hanke võitja saabub, võtab istet ja uurib projektijuhilt, kus tolle osa sees on. „Mis minu osa?” küsib projektijuht vastu. „No selle eest, et sa mind konkursis valisid,” täpsustab hanke võitja. „Ah, et sa ei tahagi midagi vahelt võtta?” imestab ta. Sellise elust enesest pärit markantse näite tõi Ernst & Youngi pettuste uurimise meeskonna juht ja endine kaitsepolitseinik Jaan Riima ehitussektoris toimuvast korruptsioonist rääkides.