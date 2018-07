Prokuratuur hakkas uurima Danske rahapesu

Prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas lisas Ärilehele, et hetkel ühtegi kahtlustatavat ei ole ning menetluse käigus selgub kas ja kellele süüdistus esitatakse. Kriminaalmenetluse algatamisele järgneb informatsiooni kogumine. "Me tunnistame, et kuna tegemist on juhtumiga, mis leidis aset aastaid tagasi ning puudutab välisriikide, seal hulgas Venemaa asutusi ja kodanikke, siis on informatsiooni kogumine raskendatud," ütles ta.