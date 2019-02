Prokuratuur: kontrollime Swedbanki kohta käivaid väiteid Danske menetluse raames

Riigiprokuratuuri pressinõuniku Olja Kivistiku sõnul saab prokuratuur praegu kinnitada vaid seda, et kuna praegu avaldatud andmed on seotud Danske pangaga, siis kontrollitakse väiteid Danske menetluse raames. "Samas vajadusel ei saa me välistada uue menetluse alustamist või materjalide eraldamist olemasolevast kriminaalmenetlusest," lisas Kivistik.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo juhi Madis Reimandi sõnul jälgib andmebüroo täna meedias avaldatud teavet ning rahapesukahtlusele viitava info korral hinnatakse ja analüüsitaksee seda nii nagu iga muud võimaliku rahapesuga seonduvat infot. "Kui näeme viiteid võimalikele kuritegudele, siis edastame sellekohase info ka teistele pädevatele asutustele," sõnas Reimand.

Rootsi televisiooni uudisteportaal SVT Nyheter teatas täna, et Swedbank võib olla tegelenud ulatusliku ja süstemaatilise rahapesuga. SVT Nyheteri andmetel on kokku kahtlaste Swedbanki kontode ja Danske panga vahel Baltimaades liikunud vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni. Tehingud olevat toimunud aastatel 2007-2015.