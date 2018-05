Prokuratuur läheb ehitusfirma tippjuhi süüdistusega edasi riigikohtusse

Toonast otsust kommenteerides ütles prokurör Kaido Tuulemäe, et ringkonnakohtu põhjenduses on argumente, millega ta ei nõustu. "Selle kohtuasja vaidlus seisnes selles, kas Sven Pertens teadis, et töövõtulepingut allkirjastades aitab ta kaasa soodustuskelmusele. Prokuratuuri hinnangul viitas tõendite kogum sellele, et ta teadis, kuid kohus hindas tõendeid teisiti. Tõendite hindamine ongi kohtu ülesanne ja õigeksmõistmised normaalne osa kohtusüsteemist." Nüüd kinnitas prokuratuuri pressiesindaja Harry Tuul, et otsus kaevataksegi edasi riigikohtusse nagu Tuulemäel ka plaanis oli.

