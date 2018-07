Prokuratuur: meil on kümme päeva aega Danske panga töötajate kohta käiva kuriteoteate analüüsimiseks

Riigiprokuratuuril ei ole võimalik avalikkusega jagada detaile meile esitatud kuriteoteadete sisu kohta, teatas riigiprokuratuur Ärilehele.

Seadused näevad ette, et prokuratuuril on kümme päeva aega tutvuda ja analüüsida kuriteoteadetes esitatud informatsiooni ning selle aja jooksul tuleb otsustada kriminaalmenetluse alustamine või alustamata jätmine. Juhul kui otsustatakse kriminaalmenetlus jätta alustamata, on võimalik see otsus vaidlustada.

Vladimir Putini kriitik ja endine Venemaa investor Bill Browder nõudis, et Eesti alustaks Danske pangas kestnud rahapesu uurimist.

Ta käis välja Danske Banki 26 juhi ja töötaja nimed, kes prokuratuuris huvi äratama peaksid.