Prokuratuur süüdistab Ossipenko firmasid maksupettuses

Prokuratuur saatis seoses väidetava maksupettusega kohtu alla kolm Ossipenkode perekonna ärimaailma kuuluvat firmat - N&V, Uikala Prügila ja Ekovir - ning neli nende ettevõtete endist juhti. Nikolai Ossipenkot ennast prokuratuur ei süüdista, kirjutab Põhjarannik.

8. augustil toimub Viru maakohtus eelistung, kus maksude maksmisest suures ulatuses kõrvale hoidmise süüdistuses on kohtu all AS Uikala Prügila ning osaühingud Ekovir ja N&V, aga samuti ASi Uikala Prügila endised juhatuse liikmed Leonid Hokkonen ja Vladimir Tužilkin, osaühingu Ekovir endine juhatuse liige Stanislav Matišinets ja osaühingu N&V endine juhatuse liige Janek Stankevitš.

Väidetavad käibemaksupettused

Prokuratuuri teatel tuvastati kohtueelse menetluse käigus, et Hokkonen, Tužilkin, Matišinets ja Stankevitš esitasid Maksim Danilovi kaasaaitamisel firmade AS Uikala Prügila, OÜ Adelan Prügiveod, OÜ Ekovir ja OÜ N&V (mille endine ärinimi oli osaühing I.V.P. Teed) maksukohustuse vähendamise eesmärgil maksuhaldurile tahtlikult valeandmeid. Adelan Prügiveod lõpetas tegevuse ja kustutati äriregistrist 2014. aasta suvel.

Süüdistuses käsitletavad episoodid toimusid 2014. aasta jaanuarist detsembrini. Riigile tekitatud kahju ulatub prokuratuuri andmetel üle poole miljoni euro.

