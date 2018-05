Prokurör Kilgi seltskonna otsusest: see annab signaali kogu ettevõtlussektorile - selline käitumine ei ole lubatud

"Vaatamata sellele, et tegemist on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga, olen rahul, et kohus nõustus prokuratuuriga ning leidis, et süüdistatavad on süüdi AS Pere maksejõuetuse põhjustamises. See annab signaali kogu ettevõtlussektorile - selline käitumine ei ole lubatud," ütles juhtivprokurör Kairi Kaldoja. „Majandus on meie riigi üks olulisemaid alustalasid. Seetõttu peab riik ka jõuliselt reageerima, kui keegi seda raputada püüab. Prokuratuur töötab selle nimel professionaalselt, inimesekeskselt ja julgelt iga päev."

Kaldoja lisas, et tegelikult on tal väga kahju, et selline juhtum, mida kohus tänase otsusega kinnitas, on toimunud. „On kurb, et AS-i Pere juhid, inimesed, kes on väitnud, et leivatehas Tartus on nende elutöö, ei ole mitte ainult mingisse kahtlasesse skeemi segatud, vaid nüüd ka kriminaalkorras süüdi tunnistatud. See ei ole kellegi võit. Küll aga olen rahul sellega, et maakohus, kes vahetult nägi tõendeid, vahetult tajus seda, mis kohtusaalis toimus, kinnitas tänase otsusega, et prokuratuuri kohtu ette toodud pusletükkidest moodustub just selline pilt, nagu süüdistuses kirjas," ütles Kaldoja.